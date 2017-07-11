Крымским собакам разрешили лаять по ночам

Совет министров Крыма утвердил перечень пород собак, требующих особых условий содержания. Об этом сообщает «Крыминформ».

В соответствующем проекте постановления было указано, что эти животные не должны создавать шум с 23:00 до 07:00, однако с данным положением не согласился ряд политиков, присутствующих на заседании.

Согласно документу, владельцы питомцев в упомянутый период времени обязаны сделать так, чтобы собаки не препятствовали «полноценному отдыху граждан».

Материалы по теме Вчера котов душили-душили Московский приют «ЭКО Вешняки» работал как фабрика смерти для животных

Вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк заявила, что у нее есть собака, которая входит в список. «Я не знаю, как ей запретить лаять с 23:00 до 07:00», — отметила она.

Глава республики Сергей Аксенов поручил внести поправки в постановление. «Глупые пункты, коллеги, — сказал он. — Кто за это будет отвечать? Где патруль? Давайте примем с учетом корректировок».

В перечне пород собак, требующих особых условий содержания, значатся 34 названия, в частности бультерьер, доберман, кавказская и немецкая овчарки, ротвейлер.

Как пишут «Аргументы и Факты», с 1 января 2017 года в Крыму введена обязательная регистрация домашних животных. Административная ответственность за отказ от постановки на учет и за нарушение условий содержания пока не предусмотрена.