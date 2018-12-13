Россияне разлюбили главное новогоднее блюдо

Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева сообщила, что россияне начали отказываться от традиционного салата оливье на Новый год. Ее слова приводит агентство «Москва».

По словам эксперта, калорийность праздничного рациона за последние несколько лет изменилась незначительно, однако состав блюд стал другим.

«В последнее время все больше людей предпочитают отходить от салатов по типу оливье, заправленных майонезом и имеющих в составе мясо, картофель, в пользу салатов наподобие греческого, состоящих преимущественно из листьев салата, огурцов, помидоров, сладкого перца», — рассказала Бурляева.

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Она также отметила, что россияне начали заменять жареное мясо различными видами рыбы и морепродуктов.

Чтобы понизить калорийность новогодних блюд, специалист порекомендовала подавать салаты без заправки или из приготовленных на пару овощей.

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