Россиян предупредили о нехватке алкоголя на Новый год

Россияне могут столкнуться с нехваткой алкоголя к новогоднему столу. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», импортерам недостает акцизных марок.

По мнению руководителя Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова, проблема связана с вводом обновленных образцов марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года.

По его словам, сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но Центральная акцизная таможня (ЦАТ) пока так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, в то время как на марки старого образца заявления не принимают еще с октября.

Вместе с тем представитель ЦАТ заявил «Ведомостям», что получить марки старого образца все еще можно и что проблемы здесь нет. Кроме того, с 15 декабря импортеры могут заказывать марки в автоматическом режиме через специальную программу, отметил он.

Председатель совета директоров импортера алкоголя — группы компаний «МБГ-миллениум» Ирина Фомина, в свою очередь, утверждает, что проблема все же есть. По ее словам, на сегодняшний день не все старые марки выданы импортерам, сам процесс идет медленно. Кроме того, есть информация, что не все заявления будут обеспечены марками.

По словам гендиректора Комитета производителей алкогольной продукции Александра Романова, проблема не должна затронуть большую часть ассортимента алкогольного импорта, однако какие-то алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!