Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года. Об этом 14 декабря сообщил «Коммерсантъ».

По словам представителей компаний-импортеров, проблемы вызваны начавшимся 1 июля переходом на помарочный учет алкоголя, при котором в ЕГАИС вносится информация не о товарной партии, а о каждой бутылке. При этом необходимо получение акцизных марок нового образца, печать которых начнется только 1 января 2019 года. Запасы марок старого образца у участников рынка уже подходят к концу.

Отдельные компании уже заявляют о вынужденном сокращении объемов поставок алкоголя до 30 процентов. При этом, по словам инсайдеров индустрии, дефицит зарубежного спиртного в магазинах может начать ощущаться только в феврале — марте 2019-го.

В сентябре правительство разрешило до 1 января продолжить выдачу марок старого образца. Тем не менее, как признаются в индустрии, «Гознак» перестал принимать заявки на них еще 1 октября, а к печати новых акцизов пока не приступил.

«Помимо прямых финансовых потерь, ситуация серьезно осложняет саму деятельность компаний: нарушение цикличности поставок влечет за собой невыполнение контрактов с сетями, осложняет отношения с поставщиками, а также в будущем, когда марка начнет выдаваться, может привести к перезатариванию складов», — рассказал представитель одной из компаний-импортеров алкоголя.

Проблемы с акцизами при этом испытывают не все игроки рынка. Так, в компаниях Beluga Group и Simple заявили о достаточном запасе марок старого образца для обеспечения бесперебойных поставок.

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