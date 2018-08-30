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В России резко подорожала водка

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С начала 2018 года в России подорожали крепкие спиртные напитки: водка, джин и абсент. Цены на них за первые семь месяцев года выросли на 6-8 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Такском», собирающей информацию с онлайн-касс по всей России.

В июле средняя стоимость бутылки водки составила 207 рублей, что на восемь процентов выше, чем в январе. Цена на джин выросла на семь процентов — до 593 рублей, на абсент — на шесть процентов до 320 рублей.

Подорожание коснулось также рома и коньяка, правда, в чуть меньших масштабах: на пять процентов в обоих случаях до 626 и 439 рублей соответственно.

Как отмечает издание, подорожание не связано с ростом акцизов на крепкий алкоголь — с начала 2018 года его величина не менялась и равняется 523 рублям на литр безводного спирта. Ближайшее повышение запланировано только на 2020 год.

По словам собеседников газеты, рост цен вызван девальвацией рубля, поскольку большинство алкогольных напитков — импортные. В последнее время их доля на рынке увеличилась, и они оказывают влияние на средний уровень цен.

С 20 августа в России выросла минимальная розничная цена водки крепостью меньше 40 градусов. Теперь она привязана к цене 40-градусного напитка — 205 рублей за поллитра. Это уже привело к подорожанию 37-38-градусной водки на девять рублей и 38-39-градусной на четыре рубля.

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