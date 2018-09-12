Телеведущая получила шикарный подарок и спровоцировала скандал

Кувейтская телеведущая Халима Буланд (Halima Bouland) показала дорогостоящий подарок во время трансляции в Snapchat, что спровоцировало волну негодования и государственное расследование. Об этом сообщает портал Gulf news.

В ролике Буланд видно большую коробку с символикой парфюмерного дома Abdul Samad Al Qurashi, внутри которой — имя девушки и обращение: «Самые красивые женщины во Вселенной должны прислуживать у ваших ног», а также несколько бутылок с духами. По предварительным оценкам, стоимость подарка составила около трех миллионов саудовских риялов (почти 56 миллионов рублей).

Пользователи Twitter посчитали надпись унижающей достоинство множества женщин. Они призвали к бойкоту продукции бренда. Представители Abdul Samad Al Qurashi попытались оправдаться, но многие увидели несправедливость не в самом дорогостоящем подарке, а в надписи.

Повышенное внимание к подарку Буланд заинтересовало правоохранительные органы. Они заметили, что на крышке коробки был размещен символ короля. Это дает основания полагать, что даритель имеет отношение к государственной службе.

Местная полиция начала расследование, по делу уже задержаны трое подозреваемых. Сообщается, что это граждане Саудовской Аравии, Ливана и Индии, которые планировали рассылать знаменитостям подделки дорогих вещей в личных целях.

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