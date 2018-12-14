Власти Подмосковья рассказали о поиске подарков для сирот

Почти сто новогодних подарков доставлены в подмосковные детские дома в рамках акции «Стань Дедом Морозом!», сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 декабря.

«Приятно, что акция нашла такой положительный отклик у населения», — сказала она.

Забралова уточнила, что к настоящему моменту найдено 250 подарков, из них более 150 находятся в пути. Всего планируется собрать подарки для 464 воспитанников. Также в рамках акции ищут «Дедов Морозов», которые поздравят детей с праздником. Игрушки воспитанники детских домов найдут под елкой в новогоднюю ночь, добавила она.

По слова министра, желающие все еще могут присоединиться к акции: она продлится до 25 декабря.

Узнать о пожеланиях рябят можно на сайте соцучреждений. Подарки можно оставить в нескольких точках.