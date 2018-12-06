Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки

Россияне потратят на празднование Нового года в среднем 16,9 тысячи рублей, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании Deloitte «Новый год и Рождество – 2019».

Большая часть из этой суммы уйдет на еду и напитки (47 процентов), еще 42 процента потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения. Опрошенные изданием продовольственные ретейлеры и их поставщики прогнозирует прирост продаж перед Новым годом максимум на единицы процентов.

По оценке Deloitte, больше всего люди хотят получить в подарок деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерию. Однако сами планируют дарить близким главным образом шоколад и косметику. При этом 80 процентов женщин и 74 процента мужчин собираются сделать подарки себе — смартфоны, косметику и парфюмерию.

В разных регионах предпочтения различаются. Например, в Санкт-Петербурге книги являются вторым по популярности подарком, в то время как в целом по стране они на пятом месте. На юге России в топ входят товары из раздела «красота и здоровье». В Екатеринбурге больше всего увеличивается объем предновогодней продажи электроники. Меньше всего вырос спрос на бюджетные подарки и детские игрушки.

В конце ноября было подсчитано, что салаты оливье и селедка под шубой обойдутся россиянам в 325,3 и 153,1 рубля соответственно. При этом селедка практически не подорожала с прошлого года, а расходы на оливье выросли на четыре процента.

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