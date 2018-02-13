Одинокие россияне потратились на поиски любви

Россияне за год на треть увеличили траты на сайтах знакомств перед Днем святого Валентина. Об этом свидетельствуют результаты подсчетов сервисов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пользователи таких сайтов обычно тратят деньги на подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим невидимки. Согласно данным с января 2016 года по январь 2017-го, на одного посетителя таких сайтов приходилось в среднем 2,5 платежа. В период с января 2017 года по январь 2018-го эта цифра увеличилась до 4,2 платежа.

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Больше всего на сайтах знакомств за раз тратят жители Северо-Западного федерального округа — 829 рублей, средний чек жителей Центрального округа составляет 806 рублей, Приволжского — 663 рубля, Сибирского — 610 рублей, Южного — 560 рублей, Уральского — 558 рублей. Меньше всех на онлайн-знакомства тратят пользователи из Дальневосточного региона — 374 рубля.

«Яндекс.Маркет» также назвал самые популярные товары, которые россияне приобрели перед 14 февраля. В список вошли подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны. Больше всего в среднем за раз люди тратили на мобильные телефоны — 24 500 рублей, наборы для пикника — 6 250 рублей и ручки — 5 100 рублей.

Согласно подсчетам сервиса, перед Днем святого Валентина женщины ищут подарки активнее мужчин — 75 процентов против 25 процентов. Однако мужчины больше тратят на подарки — 3 400 рублей против 2 100 рублей.

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