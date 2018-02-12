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Американским школьницам запретили отказывать мальчикам в танце

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Американка пожаловалась на школу, запретившую ее дочери отказывать мальчикам, которые приглашают ее на танец на дискотеке. Об этом сообщило издание WREG News Channel 3.

Натали Ричард (Natalie Richard) из штата Юта узнала о правиле, когда обсуждала со своей 12-летней дочерью дискотеку в честь дня Святого Валентина. Девочка призналась, что учителя велели им соглашаться, если кто-нибудь позовет их танцевать. Женщина сначала решила, что девочка что-то не так поняла и обратилась в школу, но там подтвердили существование запрета.

«Учительница сказала, что она не может отказать. Она обязана согласиться», — рассказала Ричард. Женщина отправилась к директору школы, но тот лишь подтвердил наличие особенного условия. Представительница школы позже объяснила, что правило создано для того, чтобы привить детям толерантность: «Будьте уважительными и вежливыми, пожалуйста. Мы хотим научить детей доброте, поэтому девочкам стоит соглашаться на просьбу о танце».

Однако, по мнению Ричард, правило противоречит культуре согласия и учит девочек соглашаться общаться с мальчиками, даже если не хочется, а мальчиков — что девочка не имеет права сказать «нет».

Другие родители также отметили, что недовольны правилом, и назвали политику школы «ужасной и не уважающей личное пространство девочек».

Несмотря на резонанс вокруг истории, школа не собирается отменять правило.

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