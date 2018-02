Названы самые возбуждающие песни

Ко Дню святого Валентина поп-звезды выбрали песни, от которых у них «бабочки в животе». Подборка опубликована на The Guardian в пятницу, 9 февраля.

По мнению британской певицы и актрисы Паломы Фейт, лучшей любовной композицией является Into My Arms Ника Кейва. Исполнительница Джесси Уэйр выбрала трек Day Dreaming Ареты Франклин. «Мне нравится, что эта песня звучит как начало любви: предчувствие, возбуждение», — объяснила Уэйр.

Другие артисты отметили такие песни, как The First Time Ever I Saw Your Face Роберты Флэк, Jesus, Keep Me Near the Cross Фанни Кросби, Thinking Out Loud Эда Ширана, Consummation Нины Симон, Pink + White Фрэнка Оушена, Let It Be Me дуэта The Everly Brothers, Can You Stand the Rain группы New Edition.

