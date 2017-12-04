Названы самые прослушиваемые песни года

Издание The Fader представило список из 101 лучшей песни уходящего года. Рейтинг составлен на основе предпочтений пользователей стриминговых сервисов Apple Music и Spotify, а также исходя из музыкальной и социальной значимости композиций.

При этом отмечается, что некоторые артисты не были упомянуты «из соображения, что генерирование кликов их произведений будет приравниваться к соучастию в их преступлениях». Тем не менее на первом месте оказался трек The Race 17-летнего рэпера Tay-K, которого могут в ближайшее время приговорить к смертной казни в штате Техас, в том числе за два тяжких убийства. Клип на The Race исполнитель снял, находясь в бегах.

На второй строчке — Funeral американки Фиб Бриджерс. Замыкает тройку XO Tour LIif3 Лил Узи Верта. В список также попали треки таких артистов, как Фрэнк Оушен, Селена Гомес, Лана Дель Рей, Lil Peep, Дрейк, Кендрик Ламар и Даниэлла Бреголи.