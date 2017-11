Названы лучшие песни для накурки

Калифорнийский рэпер Симми Симс, известный как Buddy, составил список лучших треков в стиле джи-фанк. Перечень опубликован на The Fader.

По мнению Buddy, эти песни идеально подходят для «удовольствия, поездок на тачке и накурки». В список вошли пять композиций.

Лидером рейтинга оказался трек Nobody Does It Better рэперов Warren G и Нейта Догга. Второй стала песня Regulate тех же исполнителей. Замыкает тройку Where I Wanna Be артиста Shade Sheist при участии Нейта Догга и Kurupt.

Следом идет композиция You Know How We Do It рэпера Ice Cube, затем — Never Leave Me Alone исполнителей Нейта Догга и Снупа Догга.

Джи-фанк расшифровывается как «гангстерский фанк» или «гетто фанк».