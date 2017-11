Музыкант сыграл все рождественские песни за 500 лет

Музыкант и саунд-инженер Лорд Винетейро сделал подборку традиционных рождественских мелодий, написанных с XVI до XXI века. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

«Эволюция рождественской музыки с 1500-х годов до XXI века. Я переложил все эти песни для фортепьяно», — говорится в подписи к видео.

В клипе Винетейро с серьезным лицом и во фраке исполняет такие композиции, как Jingle Bells (1857), We Wish You a Merry Christmas (1935), God Rest ye Merry Gentleman (1500-е), Silent Night (1818) и Christmas Tree певицы Леди Гаги (2008).