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17:07, 13 июля 2025Наука и техника

В сети появилось фото российского танка с «дредами»

Опубликовано фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами». Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На размещенном фото представлена бронированная самоходная машина на гусеничном ходу с натянутыми на башне металлическими тросами. Похожие гибкие канаты также расположены внизу отечественной машины. В то же время по бокам к танку приварены массивные щиты.

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