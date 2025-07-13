В сети появилось фото российского танка с «дредами»

Опубликовано фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами»

В сети появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами». Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На размещенном фото представлена бронированная самоходная машина на гусеничном ходу с натянутыми на башне металлическими тросами. Похожие гибкие канаты также расположены внизу отечественной машины. В то же время по бокам к танку приварены массивные щиты.

Ранее в июле в зоне СВО появился «танк-монстр из фильмов ужасов». Машина, брошенная на прорыв фронта на торецко-константиновском направлении, выдержала удары 60 дронов Вооруженных сил Украины.