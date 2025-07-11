Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:46, 11 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО появился «танк-монстр из фильмов ужасов»

RusVesna: В зоне СВО российский танк выдержал попадание 60 дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне поведения специальной военной операции (СВО) появился российский «танк из фильмов ужасов». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Машина, брошенная на прорыв фронта на торецко-константиновском направлении, выдержала удары 60 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Живучесть ей обеспечила навесная защита, из-за которой противник дал технике прозвище «танк-монстр».

Несмотря на успешное противостояние беспилотникам, танк был обездвижен после наезда на мину. Позднее в сети появилось видео с украинского дрона, на котором видно, как оператор безуспешно пытается найти уязвимое место танка.

В мае появилось видео максимально защищенного от дронов российского танка. Telegram-канал «Военный Осведомитель» в шутку окрестил машину «Железный капут», отсылая к одноименной серии выпусков юмористического шоу «Каламбур».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» захотела получить контроль над небом и морем Украины. На что рассчитывают Франция и Британия?

    В США раскрыли план Трампа по поставкам оружия Украине

    Российские спортсмены вернутся на чемпионат мира по водным видам спорта

    Редкое явление озарило небо российского региона

    Танцовщица попала за решетку из-за чересчур сексуального видео в соцсети

    Названо условие для сближения России и Европы

    Российский подросток зашел в воду в бухте залива и исчез

    Родные пропавших без вести солдат ВСУ призвали мстить командирам

    Алаудинов высказался о действиях Трампа

    Названы главные страхи российского бизнеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости