В зоне СВО появился «танк-монстр из фильмов ужасов»

RusVesna: В зоне СВО российский танк выдержал попадание 60 дронов ВСУ

В зоне поведения специальной военной операции (СВО) появился российский «танк из фильмов ужасов». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Машина, брошенная на прорыв фронта на торецко-константиновском направлении, выдержала удары 60 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Живучесть ей обеспечила навесная защита, из-за которой противник дал технике прозвище «танк-монстр».

Несмотря на успешное противостояние беспилотникам, танк был обездвижен после наезда на мину. Позднее в сети появилось видео с украинского дрона, на котором видно, как оператор безуспешно пытается найти уязвимое место танка.

В мае появилось видео максимально защищенного от дронов российского танка. Telegram-канал «Военный Осведомитель» в шутку окрестил машину «Железный капут», отсылая к одноименной серии выпусков юмористического шоу «Каламбур».