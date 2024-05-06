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07:41, 6 мая 2024Россия

Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

Новый танк «мангал» ВС России с защитой против дронов и мин показали на видео

«Военный Осведомитель» / Telegram

Работу нового образца российского танка «мангал», оснащенного защитой против дронов и мин, показали на видео — ход техники со стороны и изнутри. По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», он называется «Железный капут».

На появившемся видео показано устройство для разминирования в действии — это колейный минный трал КМТ-7 с ЭМТ, который необходим для поиска и уничтожения мин. Корпус танка полностью обшит защитными решетками с установкой РЭБ против беспилотных атак.

Где снято видео, не уточняется. Однако издание «Страна», комментируя кадры в Telegram, отметило, что ВС России стали массово применять похожую технику во время штурма позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боевых действий в зоне спецоперации (СВО). Так, в конце апреля их заметили под Часовым Яром и Красногоровкой.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о неспособности украинской армии сравнять силы с Россией даже при условии, что они получат финансирование от союзников в размере 60 миллиардов долларов. «Потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», — подчеркнул военный.

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      Александра Синицына
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