В ВСУ заявили о неспособности сравнять силы с Россией даже с помощью в 60 млрд

Экс-генерал ВСУ Романенко: $60 млрд не помогут Украине сравнять силы с ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравнять силы с ВС России, даже при условии выделении военной помощи от западных союзников в размере 60 миллиардов долларов. Максимум, на что может рассчитывать Киев — стабилизация фронта и остановка продвижения противника, заявил кс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.

«60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Хватит воспринимать эту ситуацию эмоционально», — возмутился Романенко.

Военный полагает, что государство обязано сделать все, чтобы у ВСУ был инструмент, с которым станет возможно обеспечивать защиту.

«Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что после одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине, который включал более 60 миллиардов долларов, Байден сделает поддержку Киева менее публичной из-за риска потерять электорат. Он сосредоточится на проблемах, которые волнуют американское население.