Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 2 мая 2024Мир

Байден начнет меньше говорить об Украине из-за риска потерять электорат

Politico: Байден будет меньше говорить об Украине перед президентскими выборами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидер США Джо Байден начнет меньше говорить об Украине перед президентскими выборами из-за риска потерять электорат, который не поддерживает его позицию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома.

После одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине, который включал более 60 миллиардов долларов, Байден сделает поддержку Киева менее публичной, поскольку американское население больше волнуют насущные экономические проблемы, пишет издание.

«Теперь, когда Конгресс принял решение [о помощи Украине], это, естественно, не столь важный вопрос», — рассказал представитель администрации Байдена на условиях анонимности.

Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка признала потенциал для прорыва российских войск на Украине

      Украинские военные назвали российские атаки непредсказуемыми

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о съемках со сломанной ногой

      Начавшие голодовку жители популярного курорта Европы не выдержали и поели

      Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине

      В Британии рассказали о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению

      В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

      В российском городе начали сносить бывший дом Ельцина

      В России подскочили продажи новых легковушек

      В России нашли способ сохранить голос после операций на щитовидной железе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше