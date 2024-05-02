Байден начнет меньше говорить об Украине из-за риска потерять электорат

Politico: Байден будет меньше говорить об Украине перед президентскими выборами

Лидер США Джо Байден начнет меньше говорить об Украине перед президентскими выборами из-за риска потерять электорат, который не поддерживает его позицию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома.

После одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине, который включал более 60 миллиардов долларов, Байден сделает поддержку Киева менее публичной, поскольку американское население больше волнуют насущные экономические проблемы, пишет издание.

«Теперь, когда Конгресс принял решение [о помощи Украине], это, естественно, не столь важный вопрос», — рассказал представитель администрации Байдена на условиях анонимности.

Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов.