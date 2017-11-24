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Названы любимые музыканты россиян

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Егор Крид
Егор Крид

Сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг любимых музыкантов российских слушателей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

«Абсолютный лидер (обошел всех, от Sia до Моцарта) — Егор Крид. Сейчас у него около 1,1 миллиона лайков», — говорится в сообщении. В ноябре в топ-5 по лайкам также вошли LOBODA, Баста, группы «Кино» и SEREBRO.

Любимым композитором россиян стал Моцарт. Лидером в рейтинге иностранных исполнителей стала певица Sia. Отмечается, что самый быстрый рост по лайкам за год показал коллектив «Грибы»: в марте релизы команды насчитывали 30 тысяч лайков, а к концу лета — 350 тысяч.

В сентябре «Яндекс.Музыка» назвала список наиболее популярных у жителей России треков минувшего лета. Лидером по количеству прослушиваний оказалась песня Shape of You британского певца Эда Ширана.

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