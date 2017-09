Названы самые популярные летом у россиян хиты

Сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг наиболее популярных у жителей России треков минувшего лета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

Лидером по количеству прослушиваний оказалась песня Shape of You британского певца Эда Ширана. На втором месте — хит Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси. Завершает тройку композиция Way Down We Go исландской группы Kaleo.

Отмечается, что в первую десятку попали только три русскоязычных трека: «По волнам» коллектива Burito, «Неделимы» группы Artik & Asti и «Случайная» Светланы Лободы.

Отдельно был составлен топ-10 композиций российских исполнителей. Помимо трех песен из общего рейтинга, в список вошли треки таких артистов, как MiyaGi & Эндшпиль, Мот, группа «Сплин» и Джиган.

«При подсчете учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Радио". Общая месячная аудитория этих сервисов превышает 20 миллионов человек», — говорится в сообщении.

В июле «Яндекс.Музыка» представила карту музыкальных предпочтений жителей различных регионов России.