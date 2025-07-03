ООН прокомментировала разговор Путина и Трампа

Представитель генсека ООН Дюжаррик приветствует разговор Путина и Трампа

ООН приветствует прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

«Мы приветствуем переговоры на высоком уровне между лидерами стран ООН», — сказал глава офиса.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путина и Трампа идея их личной встречи «висела в воздухе».