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20:31, 3 июля 2025Мир

ООН прокомментировала разговор Путина и Трампа

Представитель генсека ООН Дюжаррик приветствует разговор Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

ООН приветствует прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

«Мы приветствуем переговоры на высоком уровне между лидерами стран ООН», — сказал глава офиса.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путина и Трампа идея их личной встречи «висела в воздухе».

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