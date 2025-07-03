В Кремле высказались о личной встрече Путина и Трампа

Ушаков: Идея личной встречи Путина и Трампа висит в воздухе

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопрос о возможности личной встречи, но «эта идея висит в воздухе». Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«О возможности встречи речь не шла. Но вы прекрасно знаете, что эта идея висит в воздухе, и в случае необходимости об этом будет достигнута конкретная договоренность. На этот раз эта тема не затрагивалась», — сказал политик.

Ранее Ушаков рассказал, что Трамп в разговоре с российским коллегой ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 3 июля и продлился около часа.