В Кремле рассказали о требовании Трампа в разговоре с Путиным

Ушаков: Трамп в беседе с Путиным поставил вопрос о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении огня на Украине. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий [на Украине]», — сказал он.

Ранее Ушаков сообщил, что президент России в ходе разговора проинформировал американского лидера о реализации стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом. По его словам, конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле сторонами не обсуждались.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля и продолжался около часа.