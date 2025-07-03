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20:31, 3 июля 2025Забота о себе

Россиянам назвали способ получить максимум пользы от кофе

Врач Запланова: Чтобы получить от кофе максимум пользы, его надо запивать водой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Получить максимум пользы от чашки кофе можно, если пить его вместе с чистой водой, считает врач-терапевт Кристина Запланова. Об этом способе она рассказала изданию «Доктор Питер».

Запланова предупредила, что кофеин может ухудшить самочувствие, особенно у людей с гипертонией. Вода же поможет избежать скачков артериального давления. «За счет воды концентрация кофе в организме снижается, следовательно, давление не будет резко повышаться, оставшись в пределах нормы», — объяснила терапевт.

Еще одним побочным эффектом кофе она назвала повышенную кислотность желудка и, как следствие, изжогу, особенно если напиток выпит натощак. Чтобы снизить риск проблем в работе желудочно-кишечного тракта, по ее словам, надо пить больше воды, которая нейтрализует кислоту в желудке.

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Кроме того, как отметила врач, стакан воды после чашки кофе поможет избежать окрашивания эмали зубов, притупления вкусовых рецепторов и обезвоживания организма.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила напитки, которыми не стоит запивать лекарства. Прежде всего, по ее словам, таблетки не стоит сочетать с чаем или кофе, так как кофеин и танины могут усилить или ослабить их действие.

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