Россиянам назвали неподходящие для запивания лекарств напитки

Врач Дианова предостерегла от запивания лекарств соками, газировкой, чаем и кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала напитки, которыми не стоит запивать лекарства. Об этом она рассказала «Царьграду».

Так, врач отметила, что таблетки не стоит сочетать с чаем или кофе. Дело в том, что кофеин и танины могут как увеличить или ослабить лекарственное действие медикаментов, так и вовсе свести его на нет. Кроме того, перечисленные напитки нежелательны в рационе и перед приемом некоторых препаратов.

Нельзя запивать лекарства и соком. Например, грейпфрутовый сок может подавить их действие, а клюквенный — снизить, как в случае с антидепрессантами. Исключение: принимать его одновременно с препаратами железа. В таком случае подходит яблочный сок или другой, богатый витамином С.

В стоп-листе также находится молоко и вода с газом. По словам Диановой, лучше всего запивать лекарства обычной водой. «Я большинство пациентов учу: ничего, кроме воды, вообще не должно быть, когда ты лечишься, неважно от чего», — сказала она.

Ранее фармаколог Александр Быков сообщил, что кислые фруктовые соки могут снижать эффективность препаратов от изжоги. «Исследования показывают, что кислые фруктовые соки могут снижать эффективность антацидных препаратов, влиять на всасывание некоторых лекарственных средств и изменять время их высвобождения из защитных оболочек», — пояснил он.