Определены музыкальные предпочтения россиян по регионам

Сервис «Яндекс. Музыка» представил карту музыкальных предпочтений жителей различных регионов России. Результаты были опубликованы на сайте компании.

Ресурс попытался установить, действительно ли музыкантов-уроженцев тех или иных регионов на малой родине слушают лучше, чем в целом по стране. Выяснилось, что это не всегда так.

Большую часть артистов (две трети) действительно больше любят в домашних городах, чем в целом по стране. Самым «домашним» исполнителем оказался рэпер Баста. В родной Ростовской области его слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. Меньше всего из артистов топ-100 дома ценят Стаса Пьеху. В родном Санкт-Петербурге его слушают в два раза реже, чем по стране в общем.

Среди известных музыкантов в «домашних» регионах включают заметно реже группу «Те100стерон», а также певиц Юлианну Караулову, Нюшу и Славу (все они из Москвы).

Ресурс установил зависимость: чем менее известен исполнитель, тем выше доля родного города в прослушиваниях его композиций. Самый популярный из таких музыкантов — курганский автор-исполнитель Жека. В общем топе он только на 64-м месте. Далее идет рэпер ATL, занимающий 103-ю строчку в топе.

Отмечается, что треть известных музыкальных групп и исполнителей родом из Москвы. Еще 13 процентов — из Петербурга. За ними следуют певцы из Татарстана и Свердловской области.

Наиболее популярные в стране москвичи — это «Ария», SEREBRO и Юлианна Караулова, петербуржцы — «Кино», «Ленинград» и «Сплин», выходцы из Татарстана — МакSим, группы «АнимациЯ» и «Мураками», а свердловчане — «Агата Кристи», Nautilus Pompilius и «Смысловые Галлюцинации». Отмечается, что популярных исполнителей из Северной столицы, Урала и Татарстана любят в родном и соседних регионах, однако почти не слушают на Кавказе.