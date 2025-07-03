Панарин попытался оплатить проезд в метро Москвы кнопочным телефоном

Хоккеист Панарин попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном. Видео опубликовано в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Когда хотел оплатить метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72... что-то там», — говорится в описании к ролику.

Ранее Панарин высказался о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Хоккеист признался, что хочет растить детей в российской культуре.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.