Панарин высказался о возможном возвращении в КХЛ

Панарин о возможном возвращении в КХЛ: На сегодняшний день про деньги не думаю

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» высказался о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Панарин признался, что хочет растить детей в российской культуре. «Сейчас смотрю КХЛ, особенно плей-офф, — уровень достаточно неплохой. Молодые ребята такие вещи делают — будет тяжело. Такое ощущение, будто не как раньше — приехал на одном конечке», — заявил он.

По словам хоккеиста, про деньги на сегодняшний день он не думает. Россиянин добавил, что хочет быть лидером и не хотел бы сделать поспешное решение.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Нападающий — воспитанник детской спортивной школы «Трактора». В КХЛ он играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.