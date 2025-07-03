Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Лазарева отказалась слушать Кадышеву

Телеведущая Лазарева заявила, что в ее плейлисте нет песен Кадышевой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась слушать композиции певицы Надежды Кадышевой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева заявила, что планирует знакомить внучку с творчеством исполнителей, которые были популярны в ее молодости, как она делала это раньше со своими детьми. В качестве примера она привела певца Игоря Корнелюка. «Правда, тетя Надя Кадышева никогда не была в моем плейлисте. Но вторая жизнь для артистов — это всегда хорошо, я считаю», — порассуждала телеведущая.

О том, что Лазарева стала бабушкой, сообщалось 29 января. Телеведущая рассказала, что у ее внучки португальское гражданство.

В 2024 году в соцсетях стали появляться ролики с концертов Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо». Исполнительница резко приобрела популярность у молодого поколения. Благодаря вниманию новой аудитории исполнительница стала самой высокооплачиваемой певицей России — ее гонорар вырос до 15-20 миллионов рублей. Отмечалось, что по размеру заработка Кадышева обогнала Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

    Германия захотела заключить с США сделку по вооружению Украины

    Названы идеальные параметры мужского тела

    Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в российском регионе

    Двое мужчин получили многолетний срок за серию диверсий в России

    Звезда «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен ушел из жизни

    Панарин попытался оплатить проезд в метро Москвы кнопочным телефоном

    В лесу под Ноябрьском спасли раненого лисенка

    Мужчина устроил сеанс мастурбации перед детьми в бассейне Европы

    Россиянам назвали способ получить максимум пользы от кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости