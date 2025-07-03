Лазарева отказалась слушать Кадышеву

Телеведущая Лазарева заявила, что в ее плейлисте нет песен Кадышевой

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась слушать композиции певицы Надежды Кадышевой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева заявила, что планирует знакомить внучку с творчеством исполнителей, которые были популярны в ее молодости, как она делала это раньше со своими детьми. В качестве примера она привела певца Игоря Корнелюка. «Правда, тетя Надя Кадышева никогда не была в моем плейлисте. Но вторая жизнь для артистов — это всегда хорошо, я считаю», — порассуждала телеведущая.

О том, что Лазарева стала бабушкой, сообщалось 29 января. Телеведущая рассказала, что у ее внучки португальское гражданство.

В 2024 году в соцсетях стали появляться ролики с концертов Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо». Исполнительница резко приобрела популярность у молодого поколения. Благодаря вниманию новой аудитории исполнительница стала самой высокооплачиваемой певицей России — ее гонорар вырос до 15-20 миллионов рублей. Отмечалось, что по размеру заработка Кадышева обогнала Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.