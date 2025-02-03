Телеведущая Лазарева раскрыла гражданство своей внучки

Телеведущая Татьяна Лазарева сообщила, что у ее внучки гражданство Португалии

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущая в Испании, раскрыла гражданство недавно родившейся внучки. В видео, опубликованном на YouTube, она сообщила, что у девочки португальское гражданство.

«Сара Джессика Шац, гражданка Португалии, родилась в Лиссабоне», — заявила Лазарева. Она добавила, что пока не видела внучку, однако собирается скоро навестить ее.

О том, что Лазарева стала бабушкой, стало известно 29 января. Телеведущая уточнила, что девочку родила ее дочь. Бывший муж Лазаревой комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) добавил, что ребенка назвали Сара.

Перед этим сообщалось, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.