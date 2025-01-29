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12:23, 29 января 2025Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева стала бабушкой

У телеведущей Татьяны Лазаревой родилась внучка Сара
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщила о том, что стала бабушкой. Пост о рождении внучки она опубликовала в Telegram.

Телеведущая, живущая в Испании, выложила фото с новорожденной внучкой. «У меня вчера дочь родила дочь!! Так что ну вот и все, ты бабушка теперь», — написала она.

Бывший муж Лазаревой комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) также сообщил о рождении внучки. «Могу официально заявить, что я счастлив», — написал он в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Шац добавил, что девочку назвали Сарой.

Ранее сообщалось, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.

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