Адвокат обжаловал приговор российской телеведущей по делу об оправдании терроризма

Защита обжаловала приговор телеведущей Лазаревой за оправдание терроризма

Защита подала апелляционную жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной заочно на 6,5 года по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Леонид Соловьев.

По его словам, решение суда обжаловано.

24 декабря Второй западный окружной военный суд в Москве заочно признал Лазареву виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ей назначили наказание в виде 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Лазарева покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что она проживает в Испании.

Соловьев заявлял, что его подзащитная не признает вину по настоящему делу.