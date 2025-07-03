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20:27, 3 июля 2025Экономика

Жители российского города начали плавать в лужах после ливня и попали на видео

Жители Нягани поплыли по лужам после ливня
Мария Черкасова

Жители Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе решили поплавать в луже, которая образовалась во дворе дома после ливня. Видео с довольными мужчинами опубликовал Telegram-канал «Тюмень с огоньком».

На кадрах видно, что во дворе дома образовалась огромная лужа. В ней плескаются двое мужчин, на одном из них виден надувной круг. «Молодцы, ребята! Не унывают», — прокомментировал видео местный житель.

Ранее сообщалось, что в Сургуте и Нягани прошел дождь с градом. Из-за ливня затопило дороги. Ливень также размыл набережную одного из жилых комплексов в Сургуте.

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