В российском городе выпал град и попал на видео

Жители Сургута показали видео с градом

Жители Сургута рассказали о ливне с градом. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Сургута и Югры».

На опубликованных кадрах ливнем заливает улицы, а град оказался на подоконнике дома одной из местных жительниц. Сообщается также, что из-за дождя затопило дороги — машины буквально плывут по улицам Сургута, а также Нягани. Непогода продолжается уже второй день.

Ливень также размыл набережную жилого комплекса «Георгиевский». Застройщик назвал ситуацию экстраординарной и сообщил, что ливневки не справились с потоками воды по всему городу, а не только на набережной ЖК. Набережную пообещали быстро восстановить.

Ранее на Сахалине русло нерестовой реки Лютога частично перекрыл крупный оползень.