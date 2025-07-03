Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 3 июля 2025Экономика

В российском городе выпал град и попал на видео

Жители Сургута показали видео с градом
Мария Черкасова

Жители Сургута рассказали о ливне с градом. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Сургута и Югры».

На опубликованных кадрах ливнем заливает улицы, а град оказался на подоконнике дома одной из местных жительниц. Сообщается также, что из-за дождя затопило дороги — машины буквально плывут по улицам Сургута, а также Нягани. Непогода продолжается уже второй день.

Ливень также размыл набережную жилого комплекса «Георгиевский». Застройщик назвал ситуацию экстраординарной и сообщил, что ливневки не справились с потоками воды по всему городу, а не только на набережной ЖК. Набережную пообещали быстро восстановить.

Ранее на Сахалине русло нерестовой реки Лютога частично перекрыл крупный оползень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

    В российском городе выпал град и попал на видео

    Житель Москвы сообщил о заложенной под машину бомбе

    Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

    Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

    Беспилотники снова атаковали Удмуртию

    Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

    Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

    В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости