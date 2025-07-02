В российском регионе крупный оползень перекрыл русло реки

На Сахалине оползень перекрыл русло нерестовой реки Лютоги

На Сахалине русло нерестовой реки частично перекрыл крупный оползень. О ЧП рассказал депутат Сахалинской областной думы Евгений Лотин в своем Telegram-канале.

Речь идет о реке Лютога, третьей по протяженности в российском регионе. Оползень сошел на нее в районе старой дороги на населенный пункт Огоньки. Его длина составила более 30 метров. Местные жители и власти опасаются, что сползание грунта может продолжиться, что чревато серьезными негативными последствиями для экосистемы, включая заиление нерестилищ горбуши и изменение русла водоема.

После ЧП было организовано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Анивского муниципального округа. Собравшиеся приняли решение организовать регулярный мониторинг состояния склонов и акватории реки, а также направить обращение в министерство экологии и устойчивого развития региона с просьбой разработать меры, которые помогут расчистить русло и стабилизировать береговую линию.

Ранее стало известно, что Забайкальский край накрыли мощные ливни. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Унгур, а несколько сел и поселков оказались подтоплены.