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09:46, 2 июля 2025Экономика

Российский регион затопило после мощных ливней

В Забайкальском крае после ливней подтопило 48 приусадебных участков и мост
Виктория Клабукова

Забайкалье накрыли мощные ливни. Кадрами последствий непогоды делится Telegram-канал Mash.

Обильные дожди обрушились на Карымский и Читинский районы региона, доложили в краевом управлении МЧС. Всего за день осадки привели к паводкам — из берегов вышла местная река Унгур. Вода хлынула в ближайшее село Маккавеево. В результате в поселении оказались подтоплены 15 приусадебных участков. Эвакуированы пять человек, в том числе трое детей, развернут пункт временного размещения.

Всего же на территории края ливневыми водами залило 48 участков в четырех населенных пунктах, а также один мост на дороге регионального значения. О подтоплении сообщают в поселках Дарасун, Курорт-Дарасун и Ильинка, где на фоне ливней резко поднялся уровень реки в реке Кручина. Как подчеркивают в ведомстве, угрозы для местных жителей нет. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди будут идти в регионе на протяжении всей недели.

Ранее ливни обрушились на Кубань, пострадали 20 домов и 50 придомовых территорий. Кроме того, из-за сильных осадков под воду ушел мост в краснодарском селе Тхамаха. В селе Шабановское был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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