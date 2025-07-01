Села в российском регионе затопило из-за ливня

Села в Краснодарском крае затопило из-за ливня

В Северском районе Краснодарского края 20 домов и 50 придомовых территорий оказались подтоплены из-за ливней, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Также от обильных дождей пострадали мост в селе Тхамаха и палаточный лагерь в Мирном. В селе Шабановское ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). О пострадавших не сообщалось.

Ранее ливень обрушился на Самару. С дождями не справились ливневки, и дороги буквально превратились в реки. По словам местных жителей, вода доходила им до щиколоток.

Москва, в свою очередь, оказалась залита дождем из-за циклона «Корнелиус». Он также принес в столицу холод. Циклон пришел в столичный регион 29 июня, его действие продлится вплоть до 2 июля.