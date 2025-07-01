Москвичам назвали срок ухода «Корнелиуса»

Синоптик Леус спрогнозировал, что «Корнелиус» будет поливать столицу еще два дня

«Корнелиус» будет поливать столицу дождями еще два дня — во вторник и среду, 1 и 2 июля. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом синоптик заявил, что за все 36 часов, пока «Корнелиус» поливает столичный регион дождями, осадки не были сильными. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, время выпало 16 миллиметров осадков (7 миллиметров днем в воскресенье, 29 июня, 2 миллиметра в ночь на понедельник, 30 июня, и еще 7 миллиметров в понедельник днем). Количество осадков составило 21 процент от июньской нормы. Всего июнь принес в столицу 72,7 миллиметра дождей, что составляет 94 процента от нормы. В прошлом июле в Москве выпало более чем в два раза больше, 186 миллиметров.

В Подмосковье за время действия циклона больше всего дождей выпало в Павловском Посаде и Дмитрове — по 21 миллиметру осадков, в Сергиевом Посаде — 24 миллиметра. Больше всего дождя оказалось в Талдоме — 25 миллиметров.

Леус спрогнозировал, что в среду, 2 июля, осадки будут уже несильными.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова опровергла информацию, что 30 июня в столице пошел снег. Так синоптик отреагировала на публикацию, в которой в Ломоносовском районе идет снег с дождем.