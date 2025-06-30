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16:29, 30 июня 2025Экономика

Синоптик ответила на вопрос о снеге в Москве

Синоптик Позднякова: Снег в Москве не выпал
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru

Снег в Москве не выпал, информация об этом не соответствует действительности, заявила агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Нет, конечно, снег в Москве не выпадал и не планирует выпадать», — сказала синоптик.

Ранее в соцсетях появились сообщения о снеге в Ломоносовском районе на юго-западе Москвы.

Москвичам на понедельник, 30 июня, пообещали дождливую погоду и холод, которые принес циклон Корнелиус. Температура воздуха составит плюс 13-15 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 11-16 градусов, что на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Летняя погода придет в столицу в четверг, 3 июля, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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