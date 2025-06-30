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10:08, 30 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали долгожданную летнюю погоду

Синоптик Вильфанд: 3 июля в Москве наступит настоящий летний денек
Виктория Клабукова
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Летняя погода вернется в Москву, но только на один день. Когда ждать потепления, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, до летних значений температура поднимется в четверг, 3 июля. «В четверг в Москве наконец наступит настоящий летний денек», — заявил специалист. В этот день столбики термометров в столице поднимутся до плюс 23-25 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

Однако резкого взрыва тепла в мегаполисе не предвидится, считает Вильфанд. До конца недели, несмотря на повышение температуры ночью (до 10-15 градусов тепла), днем она не поднимется выше 22-24 градусов. На выходных, 5-6 июля, показатель опустится еще ниже, до плюс 20-21 градуса, что на пару градусов ниже климатической нормы. Потепления не ожидается и в начале следующей недели, предупреждает метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал проливные дожди почти на всей территории России. Обильные осадки обрушатся не только на столичный регион, но и на Северо-Западный федеральный округ, Дальний Восток, Поволжье, юг и республики Северного Кавказа.

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