Россиян предупредили о сильных дождях

Синоптик Вильфанд: Интенсивные осадки ожидаются почти по всей России

Сильные дожди накроют почти всю территорию России. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Главная проблема в ближайшие дни практически на всей территории страны — интенсивные осадки», — заявил синоптик. По его сведениям, в понедельник-вторник, 30 июня и 1 июля, проливные дожди ожидаются на Северном Кавказе, включая Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию. Ливни будут сопровождаться градом, грозами и порывами ветра до 25 метров в секунду. Сильные дожди обрушатся также на Кубань. Скорость ветра в регионе достигнет 25 метров в секунду. Жителей Краснодарского края предупреждают о подъеме уровня воды в реках.

Ненастная погода установится и за пределами юга России, отмечает Вильфанд. Сильные осадки в ближайшие пару дней прогнозируются в Москве и области. Порывы ветра в столичном регионе могут достигать 17-20 метров в секунду. Ливневые дожди пройдут в Бурятии, Забайкалье и других регионах Дальнего Востока. Обильным осадкам и сильному ветру не помешает даже стоящая там жара. В Тыве такая погодная обстановка приведет одновременно к подъему уровня воды в реках и пылевым бурям.

Ливни застанут также жителей Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе, а в Башкортостане вдобавок выпадет град, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предположил, когда россиянам ждать потепления. Согласно его прогнозам, температура в Центральной России вернется к норме 3-4 июля. К этому времени в регионах потеплеет до 25 градусов.