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06:26, 28 июня 2025Россия

Вильфанд назвал сроки потепления в центре России

Вильфанд: Температура в центре России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что к этому сроку потеплеет до 25 градусов. «По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно», — сказал он.

Метеоролог добавил, что после этого температура воздуха опустится ниже нормы на один-два градуса. При этом ночные показатели войдут в норму — до 10-15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал москвичам срок прихода летней погоды. По его словам, лето вернется в столицу во второй и третьей декадах июля.

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