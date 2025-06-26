Москвичам назвали срок прихода летней погоды

Синоптик Тишковец: Лето вернется в Москву во второй и третьей декадах июля

По-настоящему летняя погода установится в Москве в июле. Когда ждать долгожданного потепления, в эфире «Соловьев Live» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Летняя жара, согласно долгосрочным прогнозам синоптика, вернется в столицу во второй и третьей декадах июля. «Определенный "разворот к лету" произойдет во второй и третьей декадах июля, но без какого-либо экстрима», — предупреждает Тишковец. В целом месяц будет умеренно теплым и практически не отклонится от климатической нормы. В среднем воздух прогреется до плюс 23,1 градуса днем, а ночью — до 13,5 градуса тепла. Столбики термометров порой будут подниматься до отметки плюс 28 градусов.

Ближайшие две недели потепления не принесут, в столичном регионе продолжат действовать циклоны и северо-западные ветры. В начале июля температура повысится, но ненадолго. В целом показатель составит около 20 градусов с небольшими колебаниями.

Ранее россиянам объявили о наступлении сезона дождей. Грозы вернутся на Русскую равнину в четверг, 26 июня. Сначала дожди накроют Центральный федеральный округ, затем пройдут по Поволжью и нагрянут в Коми.