Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: В столице 30 июня ожидается рекордно низкое давление

В столице в понедельник, 30 июня, ожидается дождливая погода, холод и рекордно низкое атмосферное давление. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день недели Москва будет ощущать влияние обширного и глубокого циклона с центром над Верхней Волгой. В столичном регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди. Температура воздуха составит плюс 13-15 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 11-16 градусов, что на 9-10 градусов ниже климатической нормы. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 30 июня в Москве установлен в 1980 году и составляет 728,4 миллиметра ртутного столба.

Ранее столицу накрыл циклон «Корнелиус». Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что за первые дни недели в столице выпадет от 25 до 40 процента осадков, или 25-30 миллиметров. Ожидается осенняя погода.