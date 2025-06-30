На Москву обрушился «Корнелиус»

Синоптик Вильфанд: В столице выпадет 40 % месячной нормы осадков

В столице до вторника, 1 июля, выпадет от 25 до 40 процентов нормы осадков, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так проявит себя североатлантический циклон «Корнелиус», обрушившийся на столицу. Количество осадков, которые выпадут за эти дни, составит 25-30 миллиметров. Температура опустится на 4-5 градусов Цельсия ниже нормы, погода будет осенней. Ночные значения покажут 11-12 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 15-16 градусов.

В среду, 2 июля, циклон начнет смещаться на восток, однако столица еще окажется в его тыловой части. Температура повысится до 16-18 градусов, что ниже нормы на три градуса.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в понедельник, 30 июня, в столице выпадет 14 миллиметров осадков. За сутки воскресенья, 29 июня, циклон принес в столицу порядка 15 процентов от месячной нормы осадков, или 12 миллиметров.

Ранее «Корнелиус» обрушился на Европу. В Париже похолодало до плюс 11 градусов, дождь затопил пять станций метро, а Сена вышла из берегов. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду.