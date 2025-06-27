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19:43, 27 июня 2025Экономика

Российский город затопило после ливня

Самару затопило после сильных дождей
Виктория Клабукова

Прошедшие ливни застали Самару врасплох — город буквально затопило. Кадрами последствий непогоды делится Telegram-канал Mash.

Городские ливневки не справились с обрушившимися дожди, из-за чего самарские дороги превратились в полноводные реки. Вода, по словам местных жителей, стоит по щиколотку. Кое-где под давлением воды образовались даже гейзеры. В частности, на пересечении улиц Ерошевского и Маломосковской, где потоки воды под напором хлынули на газон и проезжую часть. Несколько гейзеров прорвалось также на улице 22-го Партсъезда.

Дождевая вода полилась сквозь прохудившиеся крыши. В жилом доме по улице Нагорной потоки воды хлынули до самого первого этажа, перекрыв жильцам выход из квартир. Реки разлились также около торгово-развлекательного комплекса «Космопорт». В результате затопило строительный магазин «Лемана ПРО». В ролике видно, как десятки работников совками черпают с пола воду.

Ранее ливневыми водами затопило Пермь. Тротуары в городе ушли под воду, а машины застряли на дорогах. Один из микрорайонов города — Верхняя Курья — остался без света из-за обрушившегося на провода дерева.

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