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17:26, 23 июня 2025Экономика

Российский город затопило ливневыми водами

Пермь затопило после сильного ливня
Виктория Клабукова

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Пермь затопило ливневыми водами. О непогоде в российском городе пишет портал 59.ru.

Сильные дожди обрушились на Пермь в выходные, 21-22 июня. Тротуары ушли под воду, машины глохли прямо на дорогах, погружаясь в хлынувшие потоки. Один из микрорайонов города — Верхняя Курья — вовсе остался без света. Электричество пропало после того, как на провода рухнуло дерево.

Помимо Перми, досталось и другим городам Урала. Как передает Telegram-канал Mash, ливни накрыли Екатеринбург и Курган. В результате ненастья заливает дороги и квартиры. Дождливая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе до конца июня.

Ранее в Красноярске выпал крупный град. Градины достигают размеров помидора. При этом лишь несколько дней назад в городе стояла 30-градусная жара.

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