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15:31, 23 июня 2025Экономика

В российском городе выпал град размером с помидор черри

В Красноярске выпал град размером с помидор черри
Виктория Клабукова

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

На Красноярск обрушился крупный град. О ненастье пишет Telegram-канал Shot.

В городе разыгралась гроза: хлещут ливни, а порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Град выпал в Кировском районе города, также об осадках сообщают жители Студгородка и Ветлужанки. Как передают журналисты, градины достигают размеров помидора черри. Как напоминает «Российская газета», лишь несколько дней назад в городе стояла 30-градусная жара. Информации о перебоях с электричеством, крупных авариях или повреждениях инфраструктуры не поступало.

В середине июня снег выпал в другом российском городе, Воркуте. Столбики термометров в тот день держались около отметки плюс 0,2-1,4 градуса. В конце мая снег увидели жители нескольких регионов Сибири. Осадки затронули Красноярск и пригороды, Кемеровскую область, Алтайский край, Томскую и Новосибирскую области, а также Хакасию.

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