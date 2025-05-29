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13:16, 29 мая 2025Экономика

Российские регионы вновь засыпало снегом в преддверии лета

ТАСС: Регионы Сибири третий день подряд засыпает снегом в преддверии лета
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Регионы Сибири третий день подряд продолжает засыпать снегом в преддверии лета. Об этом сообщает ТАСС.

Осадки вновь выпали в Красноярске и пригородах, в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях, а также в Хакасии. В Красноярске снег уже растаял, но в регионе сохраняется небольшой покров.

Во вторник, 27 мая, мощный снегопад обрушился на Новосибирск. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как улицы, дороги и деревья заваливает осадками. По словам одного из них, снег «идет мелкой крупой типа пшенки». Уточняется также, что температура в Новосибирске понизилась до минус четырех градусов, что позволило горожанам играть в снежки и лепить снеговиков.

Помимо Новосибирска, снег выпал в Барнауле, Томске, Салехарде и нескольких других городах.

В то же время жителей европейской части России, наоборот, предупредили об аномальной жаре в ближайшие два дня. Воздух может прогреться до плюс 30 градусов.

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